Больше часа в Мариуполе слышны звуки артобстрелов

Информацию об артобстрелах подтвердили и в "Секторе Мариуполь".

"Идут бои в Широкино, Водяном и других населенных пунктах. Боевики стреляют из тяжелой артиллерии: работают САУ и минометы", - сообщил пресс-секретарь оперативно-тактической группы "Сектор Мариуполь" Виталий Кирилов.

Жители города выражают обеспокоенность сообщениями в социальных сетях.