Больше часа в Мариуполе слышны звуки артобстрелов
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 июня. УНН. В Мариуполе больше часа раздаются звуки артиллерийских обстрелов. Об этом сообщают жители города, передает корреспондент УНН.
Информацию об артобстрелах подтвердили и в "Секторе Мариуполь".
"Идут бои в Широкино, Водяном и других населенных пунктах. Боевики стреляют из тяжелой артиллерии: работают САУ и минометы", - сообщил пресс-секретарь оперативно-тактической группы "Сектор Мариуполь" Виталий Кирилов.
Жители города выражают обеспокоенность сообщениями в социальных сетях.