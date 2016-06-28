Більше години у Маріуполі чути звуки артобстрілів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 червня. УНН. У Маріуполі більше години лунають звуки артилерійських обстрілів. Про це повідомляють жителі міста, передає кореспондент УНН.
Інформацію про артобстріл підтвердили і в "Секторі Маріуполь".
"Йдуть бої в Широкиному, Водяному та інших населених пунктах. Бойовики стріляють із важкої артилерії: працюють САУ і міномети", - повідомив прес-секретар оперативно-тактичної групи "Сектор Маріуполь" Віталій Кирилов.
Жителі міста висловлюють занепокоєння повідомленнями в соціальних мережах.