Более двух тысяч мигрантов спасли в Средиземном море

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41463 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102594 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157143 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116741 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116679 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112661 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104340 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107097 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103592 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153790 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Более двух тысяч мигрантов спасли в Средиземном море

Более двух тысяч мигрантов спасли в Средиземном море

Киев  •  УНН

 • 12168 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки более двух тысячи мигрантов, пытавшихся добраться до Европы, были спасены в Средиземном море, одного человека нашли мертвым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Представитель итальянской береговой охраны заявил, что было проведено 19 спасательных операций силами береговой охраны и неправительственных организаций. Спасли в целом 2074 мигрантов на 16 резиновых лодках и трех небольших деревянных лодках", - отмечает агентство.

Медицинская благотворительная организация организация "Врачи без границ" сообщила, что один подросток был найден мертвым в резиновой лодке.

Эту информацию подтвердил представитель береговой охраны.

Напомним, 3 апреля итальянское правительство договорилось с враждующими племенами в Ливии о борьбе с нелегальной миграцией из африканских стран.

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