Более двух тысяч мигрантов спасли в Средиземном море

"Представитель итальянской береговой охраны заявил, что было проведено 19 спасательных операций силами береговой охраны и неправительственных организаций. Спасли в целом 2074 мигрантов на 16 резиновых лодках и трех небольших деревянных лодках", - отмечает агентство.

Медицинская благотворительная организация организация "Врачи без границ" сообщила, что один подросток был найден мертвым в резиновой лодке.

Эту информацию подтвердил представитель береговой охраны.

Напомним, 3 апреля итальянское правительство договорилось с враждующими племенами в Ливии о борьбе с нелегальной миграцией из африканских стран.