Более двух тысяч мигрантов спасли в Средиземном море
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки более двух тысячи мигрантов, пытавшихся добраться до Европы, были спасены в Средиземном море, одного человека нашли мертвым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Представитель итальянской береговой охраны заявил, что было проведено 19 спасательных операций силами береговой охраны и неправительственных организаций. Спасли в целом 2074 мигрантов на 16 резиновых лодках и трех небольших деревянных лодках", - отмечает агентство.
Медицинская благотворительная организация организация "Врачи без границ" сообщила, что один подросток был найден мертвым в резиновой лодке.
Эту информацию подтвердил представитель береговой охраны.
Напомним, 3 апреля итальянское правительство договорилось с враждующими племенами в Ливии о борьбе с нелегальной миграцией из африканских стран.