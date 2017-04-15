Більше двох тисяч мігрантів урятували у Середземному морі

“Представник італійської берегової охорони заявив, що було проведено 19 рятувальних операцій силами берегової охорони та неурядових організацій. Врятували в цілому 2074 мігрантів на 16 гумових човнах і трьох невеликих дерев’яних човнах”, — зазначає агентство.

Медична благодійна організація організація “Лікарі без кордонів” повідомила, що один підліток був знайдений мертвим у гумовому човні.

Цю інформацію підтвердив представник берегової охорони.

Нагадаємо, 3 квітня італійський уряд домовився з ворогуючими племенами на півдні Лівії про боротьбу з нелегальною міграцією з африканських країн.