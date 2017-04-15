Більше двох тисяч мігрантів урятували у Середземному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Протягом минулої доби понад дві тисячі мігрантів, які намагалися дістатися до Європи, були врятовані в Середземному морі, одну людину знайшли мертвою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
“Представник італійської берегової охорони заявив, що було проведено 19 рятувальних операцій силами берегової охорони та неурядових організацій. Врятували в цілому 2074 мігрантів на 16 гумових човнах і трьох невеликих дерев’яних човнах”, — зазначає агентство.
Медична благодійна організація організація “Лікарі без кордонів” повідомила, що один підліток був знайдений мертвим у гумовому човні.
Цю інформацію підтвердив представник берегової охорони.
Нагадаємо, 3 квітня італійський уряд домовився з ворогуючими племенами на півдні Лівії про боротьбу з нелегальною міграцією з африканських країн.