Более 8 тыс. американцев-резидентов Украины будут имеют право проголосовать на выборах президента США

"По нашей оценке, 8 тысяч граждан США проживают в Украине, а также около 16 тысяч могут здесь находиться в любой момент. Из них любой гражданин, который желает проголосовать и будет иметь право это сделать, сможет проголосовать", - отметили в посольстве.

Также в посольстве сообщили, что лично бросить бюллетень на выборах призидента США американцы не могут. Роль посольства США во время выборов заключается в обеспечении граждан США своевременной и точной информацией относительно того каким образом они должны зарегистрироваться на голосовании, получить бюллетень и проголосовать.

В частности, гражданин США, находясь в другой стране, должен отправить запрос на голосование в местный избирательный округ в США, где он приписан. После чего ему должен прийти бюллетень, который со своим голосом он должен отправить обратно в местный избирательный офис. Бюллетени могут быть отправлены и через дипломатическую почту посольства.