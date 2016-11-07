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15 марта, 19:03 • 112068 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157589 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132388 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125298 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109860 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104018 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100461 просмотра

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Более 8 тыс. американцев-резидентов Украины будут имеют право проголосовать на выборах президента США

Более 8 тыс. американцев-резидентов Украины будут имеют право проголосовать на выборах президента США

Киев • УНН

 • 16225 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На постоянной основе в Украине проживают около 8 тысяч граждан США, ежедневно могут находиться около 16 тысяч человек. Точно сказать, сколько человек проголосует - нельзя, потому что для граждан США за рубежом существует отдельная процедура голосования. Об этом сообщили УНН в пресс-службе посольства США в Украине.

"По нашей оценке, 8 тысяч граждан США проживают в Украине, а также около 16 тысяч могут здесь находиться в любой момент. Из них любой гражданин, который желает проголосовать и будет иметь право это сделать, сможет проголосовать", - отметили в посольстве.

Также в посольстве сообщили, что лично бросить бюллетень на выборах призидента США американцы не могут. Роль посольства США во время выборов заключается в обеспечении граждан США своевременной и точной информацией относительно того каким образом они должны зарегистрироваться на голосовании, получить бюллетень и проголосовать.

В частности, гражданин США, находясь в другой стране, должен отправить запрос на голосование в местный избирательный округ в США, где он приписан. После чего ему должен прийти бюллетень, который со своим голосом он должен отправить обратно в местный избирательный офис. Бюллетени могут быть отправлены и через дипломатическую почту посольства.

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