Більше 8 тис. американців-резидентів України матимуть право проголосувати на виборах президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На постійній основі в Україні проживають близько 8 тисяч громадян США, щоденно можуть перебувати близько 16 тисяч осіб. Точно сказати скільки осіб проголосує — не можна, тому що для громадян США за кордоном окрема процедура голосування. Про це УНН повідомили в прес-службі посольства США в Україні.
“За нашою оцінкою, 8 тисяч громадян США проживають в Україні, а також близько 16 тисяч можуть тут перебувати в будь-який момент. З них будь-який громадянин, який бажає проголосувати і матиме право це зробити, зможе проголосувати”, — зазначили в посольстві.
Також у посольстві повідомили, що особисто кинути бюлетень на виборах призидента США американці не можуть. Роль посольства США під час виборів полягає в забезпеченні громадян США своєчасною і точною інформацією, щодо того яким чином вони мають зареєструватися на голосування, отримати бюлетень і проголосувати з-за кордону.
Зокрема, громадянин США, перебуваючи в іншій країні, має відправити запит на голосування в місцевий виборчий округ в США, де він приписаний. Після чого йому має прийти бюлетень, який зі своїм голосом особа має відправити назад до місцевого виборчого офісу. Бюлетені можуть бути відправлені і через дипломатичну пошту посольства.