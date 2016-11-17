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Более 70 человек погибли от экстремальных Селфи в 2016 году

Более 70 человек погибли от экстремальных Селфи в 2016 году

Киев • УНН

 • 12864 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В мире при попытке сделать экстремальное Селфи с начала года погибло 73 человека. Такие данные обнародовали ученые из университета Карнеги-Меллон, передает УНН со ссылкой на ВВС .

В мире растет количество смертей, которые происходят во время неосторожного фотографирования себя, или Селфи. Группа американских ученых ищет способы борьбы с негативной статистикой.

В частности, команда исследователей во главе со студентом PhD Геманком Ламбо из университета Карнеги-Меллон в американском Питтсбурге разрабатывает специальное приложение, которое будет предупреждать своих пользователей об опасности.

По данным ученых, в 2014 году от экстремальных Селфи умерли 15 человек, 29 умерли в 2015, а в 2016 - до 73. Ученые также выяснили, при каких обстоятельствах и где происходят большинство селф-смертей.

Исследования начали проводить в марте 2014 года - тогда Геманк обратил внимание на сообщение в СМИ о смерти во время Селфи. С тех пор исследователи зафиксировали всего 127 таких случаев.

Большинство из них произошли в Индии - до 76. Еще девять случаев произошли в Пакистане, восемь в США и шесть в России.

Самая распространенная причина смерти во время Селфи - это падение с большой высоты. Они чаще всего происходят, когда люди карабкаются на скалы или высокие здания, чтобы поразить экстремальными фотографиями друзей и фолловеров в соцсетях.

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