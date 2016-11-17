Більше 70 осіб загинули від екстремальних селфі у 2016 році
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У світі під час спроби зробити екстримальне селфі із початку року загинуло 73 особи. Такі дані оприлюднили вчені з університету Карнегі-Меллон, передає УНН із посиланням на ВВС.
У світі зростає кількість смертей, що стаються під час необачного фотографування себе, або селфі. Група американських вчених шукає способи боротьби із негативною статистикою.
Зокрема, команда дослідників на чолі зі студентом PhD Геманком Ламбою з університету Карнегі-Меллон в американському Піттсбургу розробляє спеціальний додаток, який попереджатиме своїх користувачів про небезпеку.
За даними вчених, у 2014 році від екстремальних селфі померли 15 людей, 29 померли у 2015, а у 2016 - аж 73. Вчені також з'ясували, за яких обставин і де стаються більшість селфі-смертей.
Дослідження почали проводити у березні 2014 року - тоді Геманк звернув увагу на повідомлення у ЗМІ про смерть під час селфі. Відтоді дослідники зафіксували загалом 127 таких випадків.
Більшість із них сталися у Індії - аж 76. Ще дев'ять випадків сталися у Пакистані, вісім у США і шість в Росії.
Найпоширеніша причина смерті під час селфі - це падіння з великої висоти. Вони найчастіше стаються, коли люди видираються на скелі чи високі будівлі, щоби вразити екстремальними фотографіями друзів та фоловерів у соцмережах.