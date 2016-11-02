Более 600 сотрудников СБУ подали электронные декларации

"Мы обратились к НАПК, и они дали нам официальное письмо и в соответствии с этим, все сотрудники СБУ, которые подпадают под электронное декларирование, сделали такое декларирование. Это более 600 сотрудников ", - отметил В.Грицак.

Как сообщал УНН, в СБУ объяснили ситуацию с е-декларациями работников спецслужбы.