Более 600 сотрудников СБУ подали электронные декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более 600 сотрудников Службы безопасности Украины подали электронные декларации. Об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил журналистам в Краматорске, передает УНН.
"Мы обратились к НАПК, и они дали нам официальное письмо и в соответствии с этим, все сотрудники СБУ, которые подпадают под электронное декларирование, сделали такое декларирование. Это более 600 сотрудников ", - отметил В.Грицак.
Как сообщал УНН, в СБУ объяснили ситуацию с е-декларациями работников спецслужбы.