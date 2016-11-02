Більше 600 співробітників СБУ подали е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Понад 600 співробітників Служби безпеки України подали електронні декларації. Про це голова СБУ Василь Грицак повідомив журналістам у Краматорську, передає УНН.
“Ми звернулися до НАЗК, і вони дали нам офіційний лист і відповідно до цього, всі співробітники СБУ, які підпадають під електронне декларування, зробили таке декларування. Це більше 600 співробітників”, — зазначив В.Грицак.
Як повідомляв УНН, у СБУ пояснили ситуацію з е-деклараціями працівників спецслужби.