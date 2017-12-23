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Более 46 тыс. человек пересекли за сутки линию разграничения в АТО

Киев • УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За прошедшие сутки линию разграничения в зоне АТО пересекло почти 46,6 тыс. человек и 5,6 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Более 46 тыс. человек пересекли за сутки линию разграничения в АТО

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 46,6 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 11340 человек и 1207 транспортных средств;

"Марьинка" - 11118 человек и 1740 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9160 человек и 1600 транспортных средств;

"Гнутово" - 5688 человек и 1150 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9347 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/90; "Марьинка" - 50/180; "Новотроицкое" - 60/80; "Гнутово" - 70/70.

Как сообщал УНН, КПВВ "Станица Луганская" возобновил свою работу.

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