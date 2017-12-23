Більше 46 тис. осіб перетнули за добу лінію розмежування в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Минулої доби лінію розмежування в зоні АТО перетнуло майже 46,6 тис. осіб та 5,6 тис. автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишається інтенсивним.
Загалом учора в КПВВ було оформлено 46,6 тисячі осіб та 5,6 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 11340 осіб та 1207 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 11118 осіб та 1740 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 9160 осіб та 1600 транспортних засобів;
“Гнутове” — 5688 осіб та 1150 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 9347 осіб.
Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 50/90; “Мар’їнка” — 50/180; “Новотроїцьке” — 60/80; “Гнутове” — 70/70.
Як повідомляв УНН, КПВВ "Станиця Луганська" відновив свою роботу.