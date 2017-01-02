Более 400 заявлений поступило в полицию Винницкой области в ​​первый день года

ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. За прошедшие сутки в подразделения Национальной полиции в Винницкой области поступили 442 заявления и сообщения граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.