Более 400 заявлений поступило в полицию Винницкой области в ​​первый день года

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Киев • УНН

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ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. За прошедшие сутки в подразделения Национальной полиции в Винницкой области поступили 442 заявления и сообщения граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.

В полученных полицией сообщений 46 имели признаки уголовных преступлений.

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Также на территории области произошло три дорожно-транспортных происшествия в которых один человек погиб.

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