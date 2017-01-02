Более 400 заявлений поступило в полицию Винницкой области в первый день года
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. За прошедшие сутки в подразделения Национальной полиции в Винницкой области поступили 442 заявления и сообщения граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Винницкой области.
В полученных полицией сообщений 46 имели признаки уголовных преступлений.
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Также на территории области произошло три дорожно-транспортных происшествия в которых один человек погиб.