Більше 400 заяв надійшло до поліції Вінниччини в перший день року
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Упродовж минулої доби до підрозділів Національної поліції у Вінницькій області надійшли 442 заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Вінницької області.
Із отриманих поліцією повідомлень 46 мали ознаки кримінальних правопорушень.
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Також на території області сталося три дорожньо-транспортних пригоди у яких одна людина загинула.