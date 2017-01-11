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Более 400 тыс. грн привлекли на утепление домов в 2017 году

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КИЕВ. 11 января. УНН. С 3 по 6 января 2017 года еще 5 ОСМД стали участниками программы "теплых" кредитов, привлекая 416 тыс. грн на утепление квартир в многоэтажках. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госэнергоэффективности.

Так, с 3 по 6 января 2017 года, еще 5 ОСМД стали участниками программы "теплых" кредитов, привлекая 416 тыс. грн на приобретение различных материалов и оборудования для внедрения энергоэффективных мероприятий в своих многоэтажках.

В Госэнергоэффективности заметили, что такая активность ОСМД в праздничные дни начала нового года позволяет предположить, что в 2017 году программа будет такой же популярной среди ОСМД, как и в прошлом году.

Так, в 2016 году ОСМД реализовали 435 проектов по повышению энергоэффективности в многоэтажках, что в 2,2 раза больше чем в 2015 году. На эти цели ими привлечены 61 млн гривен, что в 3,6 раза больше, чем в 2015 году.

В ведомстве отметили, что ОСМД-участники имеют возможность получить из госбюджета не менее 40%-ной компенсации средств, привлеченных на оборудование и материалы для утепления дома. Если в ОСМД есть получатели субсидий, то они гарантированно получают увеличенный размер возмещения - 70%.

"Кроме государственной помощи, многие ОСМД могут рассчитывать и на дополнительную компенсацию процентов или суммы по кредиту от местных властей. В некоторых областях и городах сумма возмещения из местных бюджетов составляет от 20% до 50%. Это означает, что в некоторых регионах суммарный размер компенсации суммы средств, привлеченных на термомодернизацию многоэтажки, может достичь 70% и более", - говорится в сообщении.

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