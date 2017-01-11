Більше 400 тис. грн залучили на утеплення будинків у 2017 році

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. З 3 по 6 січня 2017 року, ще 5 ОСББ стали учасниками програми “теплих” кредитів, залучивши 416 тис. грн на утеплення квартир в багатоповерхівках. Про це УНН повідомили у прес-службі Держенергоефективності.

Так, з 3 по 6 січня 2017 року, ще 5 ОСББ стали учасниками програми “теплих” кредитів, залучивши 416 тис. грн на придбання різних матеріалів та обладнання для впровадження енергоефективних заходів у своїх багатоповерхівках.

У Держенергоефективності зауважили, що така активність ОСББ у святкові дні початку нового року дозволяє припустити, що у 2017 році програма буде такою ж популярною серед ОСББ, як і минулого року.

Так, у 2016 році ОСББ реалізовано 435 проектів з підвищення енергоефективності у багатоповерхівках, що у 2,2 рази більше ніж у 2015 році. На ці цілі ними залучено 61 млн гривень, що у 3,6 разів більше ніж у 2015 році.

У відомстві зазначили, що ОСББ-учасники програми мають нагоду отримати з держбюджету щонайменше 40%-ву компенсацію коштів, залучених на обладнання та матеріали для утеплення будинку. Якщо в ОСББ є отримувачі субсидій, то вони гарантовано отримують збільшений розмір відшкодування — 70%.

“Окрім державної допомоги, чимало ОСББ можуть розраховувати й на додаткову компенсацію відсотків чи суми за кредитом від місцевої влади. В деяких областях та містах сума відшкодування з місцевих бюджетів складає від 20% до 50%. Це означає, що у деяких регіонах сумарний розмір компенсації суми коштів, залучених на термомодернізацію багатоповерхівки, може сягнути 70% і більше”, — йдеться в повідомленні.

 

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