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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 29842 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 400 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

Киев • УНН

 • 9709 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/90; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 40/60, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Более 400 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

В пресс-службе также отметили, что "в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На пунктах пропуска в зоне АТО в очередях застряли более 400 авто

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7690 человек и 995 транспортных средств; "Марьинка" - 8345 человек и 1535 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6160 человек и 1185 транспортных средств; "Гнутово" - 3190 человек и 715 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6815 человек.

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Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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