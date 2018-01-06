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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21398 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Більше 400 авто стоять у чергах на КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

 • 9709 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 60/90; “Мар’їнка” — 50/70; “Новотроїцьке” — 40/30; “Гнутове” — 40/60, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Більше 400 авто стоять у чергах на КПВВ на Донбасі

У прес-службі також відзначили, що “на цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі”.

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Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 32,2 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7690 осіб та 995 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8345 осіб та 1535 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6160 осіб та 1185 транспортних засобів; “Гнутове” — 3190 осіб та 715 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6815 осіб.

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