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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31856 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96414 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121637 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129323 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167928 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152912 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140743 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Более 30 авиарейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна

Более 30 авиарейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна

Киев  •  УНН

 • 7068 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Японские авиакомпании в субботу отменили менее 32 внутренних рейсов в связи с приближением тайфуна “Джондари”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NHK.

Изменения в расписании главным образом касаются маршрутов, пролегающих через центральные города Осака и Нагоя, куда тропический шторм, как ожидается, доберется до вечера текущего дня. Этот тайфун сначала должен был пройти территорию Японии, однако в итоге он изменил свою траекторию в непосредственной близости от главного японского острова Хонсю. “Джондари” продвигается со скоростью 40 км/ч в северо-западном направлении и может пройти через центральную и западную часть Японии, а затем выйти в Японское море и достичь побережья Корейского полуострова.

По данным национального метеорологического управления Японии, скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 40 м/с, а скорость порывов превышает 50 м/с. Отмечается, что в западной и центральной части страны может за сутки выпасть от 250 до 400 мм осадков.

В начале июля из-за влияния тайфуна “Прапирун” на Японию обрушились мощные ливни, которые стали причиной оползней и наводнений. В результате удара стихии погибли более 225 человек, а общий ущерб составил 76,7 млрд иен (около 680 млн долларов по текущему курсу).

Украинские Национальные Новости

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