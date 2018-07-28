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Більше 30 авіарейсів скасували в Японії через наближення тайфуну

Київ • УНН

 • 7068 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Японські авіакомпанії у суботу скасували щонайменше 32 внутрішні рейси у зв’язку з наближенням тайфуну “Джондарі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.

Зміни у розкладі головним чином стосуються маршрутів, що пролягають через центральні міста Осака і Нагоя, куди тропічний шторм, як очікується, дістанеться до вечора поточного дня. Цей тайфун спочатку повинен був минути територію Японії, проте в підсумку він змінив свою траєкторію в безпосередній близькості від головного японського острова Хонсю. “Джондарі” просувається зі швидкістю 40 км/год у північно-західному напрямку і може пройти через центральну і західну частину Японії, а потім вийти в Японське море і досягти узбережжя Корейського півострова.

За даними національного метеорологічного управління Японії, швидкість вітру в центральній частині тропічного шторму становить 40 м/с, а швидкість поривів перевищує 50 м/с. Відзначається, що в західній і центральній частині країни може за добу випасти від 250 до 400 мм опадів.

На початку липня через вплив тайфуну “Прапірун” на Японію обрушилися потужні зливи, які стали причиною зсувів і повеней. В результаті удару стихії загинули понад 225 осіб, а загальний збиток склав 76,7 млрд ієн (близько 680 млн доларів за поточним курсом).

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