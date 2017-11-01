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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 35310 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 103613 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 93909 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101747 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81538 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 102442 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101583 просмотра

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Более 3 млн пенсионеров получат повышение пенсии в ноябре

Более 3 млн пенсионеров получат повышение пенсии в ноябре

Киев  •  УНН

 • 27818 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Более трех миллионов пенсионеров получат повышение пенсии в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает УНН.

"В октябре повышение пенсии получили более 6,9 млн пенсионеров, размер повышения которых превышал 140 грн. Те же, у кого размер повышения меньше, получат доплату за октябрь с повышенным размером в ноябре", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после перерасчета пенсии были повышены для 10,2 млн пенсионеров. Доплату до 200 грн получило 4,794 млн человек, доплату в размере 200-500 грн - 2,07 млн человек, от 500 до 1000 грн - 1,292 млн, и еще 2,083 млн человек получили доплату более 1 тыс. грн.

Напомним, около 90 тысячам украинцев, которые получают пенсии по специальным законам, выплаты не были перечислены после принятия пенсионной реформы.

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