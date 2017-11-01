Более 3 млн пенсионеров получат повышение пенсии в ноябре

"В октябре повышение пенсии получили более 6,9 млн пенсионеров, размер повышения которых превышал 140 грн. Те же, у кого размер повышения меньше, получат доплату за октябрь с повышенным размером в ноябре", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после перерасчета пенсии были повышены для 10,2 млн пенсионеров. Доплату до 200 грн получило 4,794 млн человек, доплату в размере 200-500 грн - 2,07 млн человек, от 500 до 1000 грн - 1,292 млн, и еще 2,083 млн человек получили доплату более 1 тыс. грн.

Напомним, около 90 тысячам украинцев, которые получают пенсии по специальным законам, выплаты не были перечислены после принятия пенсионной реформы.