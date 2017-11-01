Більше 3 млн пенсіонерів отримають підвищення пенсії у листопаді

"У жовтні підвищення пенсії отримали понад 6,9 млн пенсіонерів, розмір підвищення яких перевищував 140 грн. Ті ж, у кого розмір підвищення менше, отримають доплату за жовтень разом із підвищеним розміром у листопаді", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, після перерахунку пенсії було підвищено для 10,2 млн пенсіонерів. Доплату до 200 грн отримало 4,794 млн осіб, доплату в розмірі 200–500 грн – 2,07 млн осіб, від 500 до 1000 грн – 1,292 млн, і ще 2,083 млн осіб отримали доплату понад 1 тис. грн.

Нагадаємо, близько 90 тисячам українцям, які отримують пенсії за спеціальними законами, виплати не були перераховані після ухвалення пенсійної реформи.