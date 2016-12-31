Более 200 авто стояли в очередях на КПВВ "Марьинка", и еще 170 - на КПВВ "Новотроицкое"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/80; "Марьинка" - 70/140; "Новотроицкое" - 100/70; "Гнутово" - 50/90. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

По информации пограничников, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался динамичным.

В общем через КПВВ последовало 23,3 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 4790 человек и 725 транспортных средств; "Марьинка" - 6290 человек и 1340 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5135 человек и 1110 транспортных средств; "Гнутово" - 3230 человек и 815 транспортных средств; "Станица Луганская» - 3865 человек.

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