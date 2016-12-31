Більше 200 авто стояли у чергах на КПВВ “Мар’їнка”, та ще 170 — на КПВВ “Новотроїцьке”

За інформацією прикордонників, протягом минулої доби пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишався динамічним.

Загалом через КПВВ прослідувало 23,3 тисяч осіб та 4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 4790 осіб та 725 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6290 осіб та 1340 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5135 осіб та 1110 транспортних засобів; “Гнутове” — 3230 осіб та 815 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3865 осіб.