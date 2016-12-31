Більше 200 авто стояли у чергах на КПВВ “Мар’їнка”, та ще 170 — на КПВВ “Новотроїцьке”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/80; “Мар’їнка” — 70/140; “Новотроїцьке” — 100/70; “Гнутове” — 50/90. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

За інформацією прикордонників, протягом минулої доби пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишався динамічним.

Загалом через КПВВ прослідувало 23,3 тисяч осіб та 4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 4790 осіб та 725 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6290 осіб та 1340 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5135 осіб та 1110 транспортних засобів; “Гнутове” — 3230 осіб та 815 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3865 осіб.

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