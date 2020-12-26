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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Более 20 лет был двойным агентом: умер разведчик Джордж Блейк

Киев • УНН

 • 16465 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Разведчик Джордж Блейк, который перешел на сторону советской разведки с MI-6, скончался на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов, передает УНН.

Более 20 лет был двойным агентом: умер разведчик Джордж Блейк

"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - сказал Иванов.

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Справка: 11 ноя Джорджу Блейку исполнилось 98 лет. Он родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, служил в MI-6, но впоследствии перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Из-за предательства Блейк был осужден за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось бежать и уехать в Россию. Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки.

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