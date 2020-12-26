У Парижі помер лідер опозиції Малі Сумайла Сіссе
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Парижі через два місяці після звільнення з тривалого полону у віці 71 рік помер багаторічний лідер опозиції Малі Сумайла Сіссе. Про це Reuters повідомив його речник Нуухом Того, передає УНН.
Зазначається, що деталей смерті Сіссе його прессекретар не надав, проте французькі ЗМІ повідомляють, що він помер від COVID-19.
Сіссе — колишній міністр фінансів, який зайняв друге місце на президентських виборах 2013 та 2018 років до Ібрагіма Бубакара Кейти, вважався одним із фаворитів на голосуванні, яке очікувалося на початку 2022 року після повалення Кейти в серпневому військовому перевороті.
Сіссе було викрадено в березні бойовиками під час агітації за вибори до законодавчих органів у північному регіоні Тімбукту. Він був звільнений у жовтні разом із французькою працівником гуманітарної допомоги Софі Петронін та двома італійськими заручниками.
Поки його утримували, військова хунта скинула Кейту, звинувативши його в стійкій небезпеці, викликаній джихадистами, пов’язаними з Аль-Каїдою та Ісламською державою, а також у корупції на високому рівні.
Під тиском регіональних штатів у вересні хунта офіційно передала владу перехідному уряду, який керуватиме 18 місяців. Однак військові офіцери зберігають широкий вплив на уряд.