В Париже умер лидер оппозиции Мали Сумайла Сиссе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Париже через два месяца после освобождения из длительного плена в возрасте 71 год скончался многолетний лидер оппозиции Малые Сумайла Сиссе. Об этом Reuters сообщил его пресс-секретарь Нуухом Того, передает УНН.
Отмечается, что деталей смерти Сиссе его пресс-секретар не дал, однако французские СМИ сообщают, что он умер от COVID-19.
Сиссе — бывший министр финансов, который занял второе место на президентских выборах 2013 и 2018 до Ибрагима Бубакара Кейти, считался одним из фаворитов на голосовании, которое ожидалось в начале 2022 года после свержения Кейти в августовском военном перевороте.
Сиссе был похищен в марте боевиками во время агитации за выборы в законодательные органы в северном регионе Тимбукту. Он был освобожден в октябре вместе с французской работником гуманитарной помощи Софи Петронин и двумя итальянскими заложниками.
Пока его удерживали, военная хунта свергла Кейту, обвинив его в устойчивой опасности, вызванной джихадистами, связанными с Аль-Каидой и Исламским государством, а также в коррупции на высоком уровне.
Под давлением региональных штатов в сентябре хунта официально передала власть переходному правительству, которое будет руководить 18 месяцев. Однако офицеры сохраняют широкое влияние на правительство.