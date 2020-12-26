Більше 20 років був подвійним агентом: помер розвідник Джордж Блейк

"Сьогодні не стало легендарного розвідника, полковника СЗР Росії у відставці Джорджа Блейка. Він щиро любив нашу країну, захоплювався подвигом народу у Великій Вітчизняній війні", - сказав Іванов.

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Довідка: 11 листопада Джорджу Блейку виповнилося 98 років. Він народився 11 листопада 1922 року в Роттердамі, служив в MI-6, але згодом перейшов на бік радянської розвідки, більше 20 років був подвійним агентом, передаючи СРСР секретні дані. Від Блейка надходили розвідувальні огляди військового міністерства Англії і дані про ступінь обізнаності англійців і американців у військових секретах СРСР. Через зраду Блейк був засуджений за шпигунство до 42-річного ув'язнення, але йому вдалося втекти і виїхати в Росію. Блейку було присвоєно звання полковника зовнішньої розвідки.