Более 180 бригад "скорой" будут работать в Киеве на время Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Во время мероприятий по случаю Евровидения-2017 в Киеве днем будут работать 184 бригады "скорой", ночью их количество будет сокращаться до 125. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
"Во время мероприятий в Киеве днем будут работать 184 бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, а с 21:00 до 07:00 - 125 бригад. Врачи "скорой" отрабатывают вызовы на автомобилях типа В и С, что соответствует международным стандартам. На автомобилях установлении видеорегистраторы и GPS-навигаторы для обеспечения прибытия бригад на место в кратчайшие сроки", - отметил заместитель председателя КГГА.
Также он добавил, что в столице круглосуточно работают пункты неотложной медицинской помощи 29 - для взрослых, 19 - для детей, а также 12 травматологических пунктов для взрослых и 2 - детских. Специализированную неотложную медицинскую помощь можно получить в двух отоларингологических, в двух офтальмологических и двух стоматологических кабинетах.
Как сообщал УНН, вскоре в Киеве появится сенсорное освещение 29 пешеходных переходов.