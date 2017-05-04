Более 180 бригад "скорой" будут работать в Киеве на время Евровидения

"Во время мероприятий в Киеве днем будут ​​работать 184 бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, а с 21:00 до 07:00 - 125 бригад. Врачи "скорой" отрабатывают вызовы на автомобилях типа В и С, что соответствует международным стандартам. На автомобилях установлении видеорегистраторы и GPS-навигаторы для обеспечения прибытия бригад на место в кратчайшие сроки", - отметил заместитель председателя КГГА.

Также он добавил, что в столице круглосуточно работают пункты неотложной медицинской помощи 29 - для взрослых, 19 - для детей, а также 12 травматологических пунктов для взрослых и 2 - детских. Специализированную неотложную медицинскую помощь можно получить в двух отоларингологических, в двух офтальмологических и двух стоматологических кабинетах.

Как сообщал УНН, вскоре в Киеве появится сенсорное освещение 29 пешеходных переходов.