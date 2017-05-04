Більше 180 бригад швидкої працюватимуть у Києві на час Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Під час заходів з нагоди Євробачення-2017 у Києві вдень працюватимуть 184 бригади швидкої, вночі їх кількість скорочуватиметься до 125. Про це сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
“Під час заходів у Києві вдень працюватимуть 184 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, а з 21:00 до 07:00 — 125 бригад. Лікарі "швидких" відпрацьовують виклики на автомобілях типу В і С, що відповідає міжнародним стандартам. На автомобілях встановленні відеореєстратори та GPS-навігатори для забезпечення прибуття бригад на місце в найкоротший термін”, — наголосив заступник голови КМДА.
Також він додав, що в столиці цілодобово працюють пункти невідкладної медичної допомоги: 29 — для дорослих, 19 — для дітей, а також 12 травматологічних пунктів для дорослих і 2 — дитячих. Спеціалізовану невідкладну медичну допомогу можна отримати в двох отоларингологічних, у двох офтальмологічних та двох стоматологічних кабінетах.
Як передавав УНН, незабаром у Києві з’явиться сенсорне освітлення 29 пішохідних переходів.