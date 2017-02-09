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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 150 человек привлекли к восстановительным работам в Авдеевке

Киев • УНН

 • 6813 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Авдеевке к ремонтно-восстановительным работам привлекли 156 человек и 24 единицы техники. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Донецкой области.

Более 150 человек привлекли к восстановительным работам в Авдеевке

Так, в течение 9 февраля проведено ремонтно-восстановительные работы (закрытие окон пленкой, перекрытия кровельным материалом крыш) за 32 адресами в Авдеевке.

По информации ГосЧС, всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 156 человек и 24 единицы техники, в том числе от ГосЧС - 98 человек и 15 единиц техники; от Национальной полиции - 44 человека и 7 единиц техники; от коммунальных служб города -14 человек и 2 единицы техники.

"Закрыто пленкой 90 окон частных жилых домов общей площадью 130 кв.м и перекрыто крыши домов общей площадью 90 кв. м., ремонтно-восстановительные работы на территории города Авдеевка проведено за 109 адресам. Закрыто пленкой 473 окна частных жилых домов общей площадью 716,5 кв.м и перекрыто крыши домов общей площадью 369 кв.м ", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что продолжаются работы по очистке территории Авдеевки от взрывоопасных предметов. 9 февраля к проведению работ привлечено 1 пиротехническая группа ГосЧС Украины в количестве 6 человек и 2 единиц  техники.

На территории города функционирует 4 палатки ГосЧС. С начала их функционирования обогрето 11789 человек, из них 5533 пожилых людей и 1872 ребенка.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли старую часть Авдеевки сегодня около 14.40 . Вследствие чего осколочные ранения получили двое мужчин 1967 и 1957 гг. р .. На месте работает полиция.

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