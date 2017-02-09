Більше 150 осіб залучили до відновлювальних робіт в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В Авдіївці до ремонтно-відновлювльних робіт залучили 156 осіб та 24 одиниці техніки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Донецькій області.
Так, протягом 9 лютого проведено ремонтно-відновлювальні роботи (закриття вікон плівкою, перекриття покрівельним матеріалом дахів) за 32 адресами у Авдіївці.
За інформацією ДСНС, всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 156 осіб та 24 одиниці техніки, у тому числі: від ДСНС — 98 осіб та 15 одиниць техніки; від Національної поліції — 44 особи та 7 одиниць техніки; від комунальних служб міста —14 осіб та 2 одиниці техніки.
“Закрито плівкою 90 вікон приватних житлових будинків загальною площею 130 кв.м та перекрито дахи будинків загальною площею 90 кв. м. Всього ремонтно-відновлювальні роботи на території міста Авдіївка проведено за 109 адресами. Закрито плівкою 473 вікна приватних житлових будинків загальною площею 716,5 кв.м та перекрито дахи будинків загальною площею 369 кв.м”, — повідомили у прес-службі.
Також повідомляється, що тривають роботи щодо очищення території Авдіївки від вибухонебезпечних предметів. 9 лютого до проведення робіт залучено 1 піротехнічну групу ДСНС України у кількості 6 чоловік та 2 одиниці техніки.
На території міста функціонує 4 намети ДСНС. З початку їх функціонування обігріто 11 789 чоловік, з них 5 533 людей похилого віку та 1 872 дітей.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли стару частину Авдіївки сьогодні близько 14.40. Внаслідок осколкові поранення отримало двоє чоловіків 1967 і 1957 р. н.. На місці працює поліція.