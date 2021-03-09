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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55048 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76142 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110817 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146299 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196297 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 100 выдающихся украинок получили награды от Зеленского: в списке Ирина Дерюгина и сестры Семеренко

Более 100 выдающихся украинок получили награды от Зеленского: в списке Ирина Дерюгина и сестры Семеренко

Киев  •  УНН

 • 18500 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ № 92/2021 о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня. Среди награжденных - Ирина Дерюгина и сестры Семеренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Детали

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами “За заслуги” II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями “За воинскую службу Украине”, “За безупречную службу” III степени, “Защитнику Отечества”, “За спасенную жизнь”, “За труд и доблесть”.

Среди награжденных — старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года с биатлона Валентина Семеренко, которые получили орден “За заслуги” II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 года по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом “За заслуги” III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 года Елена Пидгрушная — орденом княгини Ольги I степени. Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 года по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 года по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года с велосипедного спорта Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по свободной борьбе Юлия Ткач.

Добавим

Также были присвоены почетные звания.

В частности звание “Заслуженный врач Украины” Ольге Вишневской — врачу, заместителю главного врача государственного учреждения “Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П.Комисаренко Национальной академии медицинских наук Украины”.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается ежегодно 8 марта. Он отметил, что это праздник победы женщин над неравенством, несправедливостью, над ложным стереотипом, что женщины — это “слабый пол”.

Украинские Национальные Новости

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