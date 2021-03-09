Более 100 выдающихся украинок получили награды от Зеленского: в списке Ирина Дерюгина и сестры Семеренко

Детали

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами “За заслуги” II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями “За воинскую службу Украине”, “За безупречную службу” III степени, “Защитнику Отечества”, “За спасенную жизнь”, “За труд и доблесть”.

Среди награжденных — старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года с биатлона Валентина Семеренко, которые получили орден “За заслуги” II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 года по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом “За заслуги” III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 года Елена Пидгрушная — орденом княгини Ольги I степени. Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 года по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 года по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года с велосипедного спорта Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по свободной борьбе Юлия Ткач.

Добавим

Также были присвоены почетные звания.

В частности звание “Заслуженный врач Украины” Ольге Вишневской — врачу, заместителю главного врача государственного учреждения “Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П.Комисаренко Национальной академии медицинских наук Украины”.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается ежегодно 8 марта. Он отметил, что это праздник победы женщин над неравенством, несправедливостью, над ложным стереотипом, что женщины — это “слабый пол”.