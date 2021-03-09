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Більше 100 видатних українок отримали нагороди від Зеленського: у списку Ірина Дерюгіна та сестри Семеренко

Київ • УНН

 • 18516 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав указ № 92/2021 про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня. Серед нагороджених – Ірина Дерюгіна та сестри Семеренко, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Деталі

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю 109 українок були відзначені державними нагородами, зокрема орденами “За заслуги” II та III ступенів, орденами княгині Ольги I, II та III ступенів, медалями “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу” III ступеня, “Захиснику Вітчизни”, “За врятоване життя”, “За працю і звитягу”.

Серед нагороджених — старший тренер Національної збірної України з художньої гімнастики, перший віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна та чемпіонка Європи 2020 року з біатлону Валентина Семеренко, які отримали орден “За заслуги” II ступеня.

Призерка чемпіонату Європи 2021 року з біатлону Віта Семеренко відзначена орденом “За заслуги” III ступеня, а призерка чемпіонату світу з біатлону 2021 року Олена Підгрушна — орденом княгині Ольги I ступеня. Серед спортсменок, які отримали орден княгині Ольги II ступеня: призерка чемпіонату світу 2021 року з біатлону Анастасія Меркушина, призерка чемпіонату Європи 2021 року з цього ж виду спорту Ірина Петренко, чемпіонка Європи 2020 року з велосипедного спорту Олена Старікова та чемпіонка Європи 2020 року з вільної боротьби Юлія Ткач.

Додамо

Також були присвоєні почесні звання.

Зокрема звання “Заслужений лікар України” Ользі Вишневській — лікареві, заступнику головного лікаря державної установи “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка Національної академії медичних наук України”.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський привітав жінок з Міжнародним жіночим днем, який відзначають щорічно 8 березня. Він наголосив, що це свято перемоги жінок над нерівністю, несправедливістю, над хибним стереотипом, що жінки — це “слабка стать”.

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