Более 10 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сейчас на коронавирус проверяют более 10 жителей Днепропетровской области. В частности, сегодня станет известно, был ли болен COVID-19 человек, умерший в Днепровской больницы №21. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.