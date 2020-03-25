Более 10 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сейчас на коронавирус проверяют более 10 жителей Днепропетровской области. В частности, сегодня станет известно, был ли болен COVID-19 человек, умерший в Днепровской больницы №21. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"25 жителей области уже проверили на коронавирус, новых случаев заболевания нет. Супруги, у которых ранее обнаружили COVID-19, уже идут на поправку. Вскоре им сделают повторный тест", - рассказал Сердюк.
Сейчас обследование проходят еще более 10 жителей региона. Валерий Сердюк призвал при первых признаках болезни звонить врачу.
Сейчас в Украине - 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Два из них - в Днепропетровской области.
Напомним, в Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус.