Понад 10 мешканців Дніпропетровщини перевіряють на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Нині на коронавірус перевіряють більше 10 мешканців Дніпропетровщини. Зокрема, сьогодні стане відомо, чи був хворий на COVID-19 чоловік, який помер в Дніпровській лікарні №21. Про це сповістив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
“25 мешканців області вже перевірили на коронавірус, нових випадків захворювання немає. Подружжя, у якого раніше виявили COVID-19, вже йде на поправку. Незабаром їм зроблять повторний тест”, — розповів Сердюк.
Нині обстеження проходять ще понад 10 мешканців регіону. Валерій Сердюк закликав за перших ознак хвороби телефонувати лікарю.
Нині в Україні — 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Два з них — на Дніпропетровщині.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині помер чоловік з підозрою на коронавірус.