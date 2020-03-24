На Дніпропетровщині помер чоловік з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту. Відчув нездужання, проте до лікарів звернувся лише сьогодні. На «швидкій» його у важкому стані доправили до Дніпровської міської лікарні №21. Лікарі боролися за життя пацієнта, проте врятувати його не вдалося. Результати тесту на коронавірус будуть відомі завтра, 25 березня. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
“Щойно директор департаменту охорони здоров’я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що у Дніпровській лікарні № 21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він занедужав, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, попри максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося”, — зазначив Олександра Бондаренко.
Чоловік викликав швидку 24 березня. Медики прибули вже у захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані, у лікарні йому діагностували пневмонію.
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“Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра, — зазначив Олександр Бондаренко. — Ще раз закликаю мешканців області: щойно відчули нездужання, негайно телефонуйте лікарю. Самолікування може призвести до трагічних наслідків”.
Нині на Дніпропетровщині — два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Ще дев’ять людей нині перевіряють на COVID-19.