На Дніпропетровщині помер чоловік з підозрою на коронавірус

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту. Відчув нездужання, проте до лікарів звернувся лише сьогодні. На «швидкій» його у важкому стані доправили до Дніпровської міської лікарні №21. Лікарі боролися за життя пацієнта, проте врятувати його не вдалося. Результати тесту на коронавірус будуть відомі завтра, 25 березня. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.