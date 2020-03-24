На Дніпропетровщині обстежили 25 людей, коронавірус не виявлено - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Стали відомі результати обстеження 25 жителів Дніпропетровщини - коронавірус у них не виявили. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“Вже 25 жителів Дніпропетровщини перевірили на коронавірус. За останню добу нових випадків захворювання не виявили, їх в області досі два”, - сказав голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
Повідомляється, що наразі на коронавірус перевіряють ще двох людей.
"Вночі Дніпропетровщина отримала 8 тис. експрес-тестів на коронавірус. А ще – ПЛР-тести, 5,1 тис. масок, 200 респіраторів для медиків. Вже сьогодні передаємо їх двом госпітальним базам у Дніпрі і Кривому Розі, службі екстреної меддопомоги. Це означає, що 34 бригади "швидкої", які виїжджають на виклики за підозрами на COVID-19, та медики, які працюють в інфекційних лікарнях, будуть повністю забезпечені всіма засобами індивідуального захисту", - зазначив Олександр Бондаренко.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 97 підтверджених випадків COVID-19, з них два - на Дніпропетровщині.