В Днепропетровской области обследовали 25 человек, коронавирус не обнаружен - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Стали известны результаты обследования 25 жителей Днепропетровской области - коронавирус у них не обнаружили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Уже 25 жителей Днепропетровской области проверили на коронавирус. За последние сутки новых случаев заболевания не обнаружили, их в области до сих пор два ", - сказал глава облгосадминистрации Александр Бондаренко.
Сообщается, что сейчас на коронавирус проверяют еще двух человек.
"Ночью Днепропетровская область получила 8 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. А еще - ПЦР-тесты, 5,1 тыс. масок, 200 респираторов для медиков. Уже сегодня передаем их двум госпитальным базам в Днепре и Кривом Роге, службе экстренной медпомощи. Это означает, что 34 бригады "скорой", которые выезжают на вызовы по подозрениям в COVID-19, и медики, работающие в инфекционных больницах, будут полностью обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", - отметил Александр Бондаренко.
Напомним, в Украине уже зафиксировано 97 подтвержденных случаев COVID-19, из них два - в Днепропетровской области.