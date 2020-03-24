В Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет. Почувствовал недомогание, однако к врачам обратился лишь сегодня. На “скорой” его в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую больницу № 21. Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Результаты теста на коронавирус будут известны завтра, 25 марта. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.