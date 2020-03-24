В Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет. Почувствовал недомогание, однако к врачам обратился лишь сегодня. На “скорой” его в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую больницу № 21. Врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Результаты теста на коронавирус будут известны завтра, 25 марта. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Только директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице № 21 умер мужчина. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось", - отметил Александр Бондаренко.
Мужчина вызвал скорую 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.
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"Был ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра. Еще раз призываю жителей области: только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям", - отметил Александр Бондаренко.
Сейчас в Днепропетровской области - два лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.