беларуский режим хочет дать кгб право запрещать выезд граждан из страны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Правительство беларуси внесло в парламент законопроект, ужесточающий правила въезда и выезда граждан из страны. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Как сообается, законопроект был внесен в Национальное собрание еще 23 июня.
Документ предполагает, что биометрический паспорт будет официально включен в перечень документов, на основании которых разрешен выезд или въезд в беларусь.
Кроме того, согласно предложенным нормам, кгб сможет ограничивать выезд не только тех, кто находится на профилактическом учете в органах госбезопасности, но и тех, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности республики беларусь». Его можно вводить на срок до полугода. Какие граждане и по каким основаниям попадут в эту категорию, не сообщается.
Ограничения коснутся также белорусов, "в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления" – «политические» статьи о неповиновении требованию должностного лица, нарушение порядка или организации проведения митинга.
Сотрудники правоохранительных органов смогут выезжать за пределы беларуси только с согласия руководства. Это негласное правило действовало несколько лет назад: солдатам, полицейским и следственному комитету настоятельно рекомендовалось выбирать для отдыха только «дружественные» страны, такие как Турция, Египет и россия.
Норма будет распространяться на военнослужащих, служащих, рабочих и гражданский персонал воинских формирований и военизированных организаций беларуси, в частности на вс страны, пограничников, внутренние войска мвд, службы безопасности президента, ск и другие силовые ведомства.
Как отмечается, законопроект будет рассмотрен в сентябре.
Напомним
Ранее в этом году в беларуси приняли законопроект, согласно которому, за покушение на теракты в стране предусмотрена смертная казнь.