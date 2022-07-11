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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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білоруський режим хоче дати кдб право забороняти виїзд громадян із країни

білоруський режим хоче дати кдб право забороняти виїзд громадян із країни

Київ • УНН

 • 108404 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Уряд білорусі вніс до парламенту законопроект, що посилює правила в'їзду та виїзду громадян із країни. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, законопроект був внесений до Національних зборів ще 23 червня.

Документ передбачає, що біометричний паспорт буде офіційно включений до переліку документів, на підставі яких дозволено виїзд чи в'їзд до білорусі.

Крім того, згідно із запропонованими нормами, кгб зможе обмежувати виїзд не лише тих, хто перебуває на профілактичному обліку в органах держбезпеки, а й тих, чий «виїзд суперечить інтересам національної безпеки республіки білорусь». Його можна вводити терміном до півроку. Які громадяни і з яких підстав потраплять до цієї категорії, не повідомляється.

Обмеження торкнуться також білорусів, "щодо яких ведеться адміністративний процес за вчинення адміністративних правопорушень проти порядку управління" – «політичні» статті про непокору вимогам посадової особи, порушення порядку чи організації проведення мітингу.

Співробітники правоохоронних органів зможуть виїжджати за межі білорусі лише за згодою керівництва. Це негласне правило діяло кілька років тому: солдатам, поліцейським і слідчому комітету настійно рекомендувалося вибирати для відпочинку тільки дружні країни, такі як Туреччина, Єгипет і росія.

Норма буде поширюватися на військовослужбовців, службовців, робітників та цивільний персонал військових формувань та воєнізованих організацій білорусі, зокрема на зс країни, прикордонників, внутрішні війська мвс, служби безпеки президента, ск та інші силові відомства.

Як зазначається, законопроект буде розглянуто у вересні.

Нагадаємо

Раніше цього року в білорусі ухвалили законопроект, згідно з яким за замах на теракти в країні передбачено смертну кару.

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