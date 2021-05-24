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Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair

Киев • УНН

 • 25019 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Белорусский эксминистр и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил о том, что власти угрожали сбить самолет Ryanair. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair

Цитата

“По нашим данным, белорусская сторона угрожала сбить самолет через диспетчеров, если не выполнит аварийную посадку в Минске. Происшествие с участием принудительной посадки гражданского самолета Ryanair является актом государственного терроризма. Фактически произошел захват гражданского самолета”, - пишет Павел Латушко.

Напомним

В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair.

Контекст

Около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал беспрецедентной ситуацию с посадкой самолета в Минске и потребовал немедленного освобождения Протасевича. После этого в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси.

МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование, а Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей. Ряд представителей других европейских стран также выразили обеспокоенность ситуацией и потребовали освободить Протасевича.

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