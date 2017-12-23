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Белорусский наставник Дулуб покинул ФК "Черноморец"

Киев • УНН

 • 10014 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. ФК “Черноморец” из Одессы и главный тренер команды “моряков” Олег Дулуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Белорусский наставник Дулуб покинул ФК "Черноморец"

Вместе с белорусским специалистом тренерские мостики покинули и его помощники.

Стоит отметить, что в последних 5-ти поединков одесситы только 1 раз выигрывали в УПЛ. Сейчас команда находится на 10-й строчке с 17 очками.

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Добавим, что Дулуб на тренерском мостике успел поработать с белорусскими командами “Дарида”, “Смена-Минск”, “Торпедо” Жодино, ФК “Минск”, ФК “Витебск”, ФК “Гомель”, “Динамо” Минск, “Крумкачы” Минск. С октября 2016 по июнь 2017 года возглавлял львовские “Карпаты”.

Напомним, что Дулуб возглавил “моряков” в начале сентября.

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