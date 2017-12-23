Білоруський наставник Дулуб покинув ФК "Чорноморець"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. ФК “Чорноморець” з Одеси і головний тренер команди “моряків” Олег Дулуб розірвали контракт за обопільною згодою сторін, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Разом із білоруським спеціалістом тренерські містки покинули і його помічники.
Варто відзначити, що в останніх 5-ти поєдинків одесити лише 1 раз вигравали в УПЛ. Наразі команда знаходиться на 10-му рядку із 17 очками.
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Додамо, що Дулуб на тренерському містку встиг попрацювати з білоруськими командами “Даріда”, “Зміна-Мінськ”, “Торпедо” Жодіно, ФК “Мінськ”, ФК “Вітебськ”, ФК “Гомель”, “Динамо” Мінськ, “Крумкачи” Мінськ. З жовтня 2016 по червень 2017-го очолював львівські “Карпати”.
Нагадаємо, що Дулуб очолив “моряків” на початку вересня.