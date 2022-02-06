Белорусские военные стреляли из сигнальных пистолетов на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Белорусские службы стреляли из сигнальных пистолетов на границе с Польшей. Об этом в комментарии агентству PAP сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает УНН.
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"В Крынка было слышно и видно выстрелы из сигнального пистолета... Такого типа провокации происходят постоянно", - заявила Михальская.
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По словам пресс-секретаря, в ночь на воскресенье на границе задержали пятерых граждан Йемена, которые пытались нелегально пробраться в Польшу. В Беларусь они прилетели из России.
Напомним
В Польше начали строительство ограждения на новых участках у границы с Беларусью.
Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, odcinek#PSGMielnik.
Od jutra rozpocznie się montaż pierwszych słupów. Natomiast w przyszłym tygodniu na place budowy zostanie dostarczona pierwsza partia ponad 2 tys. Stalowych przęseł.#Granica#bariera#ochronagranicypic.twitter.com/5K8oN3LpzE