Білоруські військові стріляли із сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Білоруські служби стріляли із сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею. Про це в коментарі агенству PAP повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає УНН.
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"У Кринках було чути і видно постріли із сигнального пістолета… Такого типу провокації відбуваються постійно",- заявила Міхальська.
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За словами речниці, у ніч на неділю на кордоні затримали п’ятьох громадян Ємену, які намагалися нелегально пробратися до Польщі. До Білорусі вони прилетіли з Росії.
Нагадаємо
У Польщі розпочали будівництво огорожі на нових ділянках біля кордону з Білоруссю.
Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, odcinek #PSGMielnik.
Od jutra rozpocznie się montaż pierwszych słupów. Natomiast w przyszłym tygodniu na place budowy zostanie dostarczona pierwsza partia ponad 2 tys. stalowych przęseł.#granica #bariera #ochronagranicy pic.twitter.com/5K8oN3LpzE