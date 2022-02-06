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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Білоруські військові стріляли із сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею

Білоруські військові стріляли із сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею

Київ • УНН

 • 24298 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Білоруські служби стріляли із сигнальних пістолетів на кордоні з Польщею. Про це в коментарі агенству PAP повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає УНН.

Цитата

"У Кринках було чути і видно постріли із сигнального пістолета… Такого типу провокації відбуваються постійно",- заявила Міхальська.

Деталі

За словами речниці, у ніч на неділю на кордоні затримали п’ятьох громадян Ємену, які намагалися нелегально пробратися до Польщі. До Білорусі вони прилетіли з Росії.

Нагадаємо

У Польщі розпочали будівництво огорожі на нових ділянках біля кордону з Білоруссю.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, odcinek #PSGMielnik.
Od jutra rozpocznie się montaż pierwszych słupów. Natomiast w przyszłym tygodniu na place budowy zostanie dostarczona pierwsza partia ponad 2 tys. stalowych przęseł.#granica #bariera #ochronagranicy pic.twitter.com/5K8oN3LpzE

— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 3, 2022

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