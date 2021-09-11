Белорусская легкоатлетка Тимановская подала документы на гражданство Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, что бежала в Польшу в августе, подала заявление о приобретении гражданства этой страны. Об этом шаг спортсменка сообщила немецкому изданию Welt am Sonntag. Выдержки из беседы приводятся в субботу, 11 сентября, передает УНН.
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“Я уже подала документы. Мой план — как можно скорее выступать за Польшу”, — заявила 24-летняя спортсменка.
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Она сейчас находится в Варшаве с мужем, который бежал из Беларуси на машине. По словам атлетики, они больше не могут вести “нормальную жизнь”. Супруги находятся в “особо охраняемом месте” в сопровождении “шести охранников”. “Мы не можем выйти, например, в город”, — добавила Тимановская. Спортсменка рассказала, что общается в основном только с представителями официальных учреждений или с врачом.
Тимановская не жалеет о переезде в Польшу
В то же время легкоатлетка призналась, что до сих пор не пожалела о своем переезде в Польше. “Думаю, что это был правильный путь”, — отметила она, добавив, что, “возможно, в некоторых моментах была слишком эмоциональная”.
Говоря о возможности возвращения в Беларусь, Кристина Тимановская не исключила это полностью. По словам спортсменки, она готова сдеать это — “хотя бы только для того, чтобы увидеть свою семью”. В то же время белоруска осознает, что вернуться будет очень трудно — в случае получения ей польского гражданства.