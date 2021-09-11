Білоруська легкоатлетка Тімановська подала документи на громадянство Польщі

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“Я вже подала документи. Мій план — якомога швидше виступати за Польщу”, — заявила 24-річна спортсменка.

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Вона зараз знаходиться в Варшаві з чоловіком, який втік з Білорусі на машині. За словами атлетки, вони більше не можуть вести “нормальне життя”. Подружжя знаходяться в “особливо охоронюваному місці” в супроводі “шести охоронців”. “Ми не можемо вийти, наприклад, в місто”, — додала Тімановська. Спортсменка розповіла, що спілкується в основному тільки з представниками офіційних установ або з лікарем.

Тімановська не шкодує про переїзд до Польщі

У той же час легкоатлетка зізналася, що до сих пір не пошкодувала про свій переїзд до Польщі. “Думаю, що це був правильний шлях”, — зазначила вона, додавши, що, “можливо, в деяких моментах була занадто емоційна”.

Говорячи про можливість повернення в Білорусь, Христина Тімановська не виключила її повністю. За словами спортсменки, вона готова сдеать це — “хоча б тільки для того, щоб побачити свою сім’ю”. У той же час білоруска усвідомлює, що повернутися буде дуже важко — в разі отримання їй польського громадянства.