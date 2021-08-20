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Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська хоче отримати спортивне громадянство Польщі

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська хоче отримати спортивне громадянство Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська вирішила змінити спортивне громадянство і виступати за збірну Польщі. Про це Тимановська розповіла у четвер, 19 серпня в інтерв'ю російському телеканлу, передає УНН.

Цитата

“Умови зміни спортивного громадянства — це карантин, який зазвичай триває три роки. Але ми будемо просити, щоб для мене його скоротили, тому що досить неоднозначна ситуація”, — пояснила спортсменка. Вона підкреслила, що навіть якщо буде виступати за збірну Польщі, то Білорусь все одно залишиться її будинком, куди вона буде повертатися знову і знову. Разом з тим Христина Тимановська вказала, що зможе повернутися на батьківщину, лише коли буде впевнена, що для неї там безпечно.

Реакція влади Польщі

“Ми радіємо і вітаємо з рішенням! Польща — найпрекрасніша країна в світі. Сподіваюся, що коли-небудь і в Білорусі складуться умови, в яких кожен білорус зможе будувати своє життя безпечно і вільно”, — відреагував на рішення спортсменки заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшідач в своєму твіттер-акаунті.

Скандал навколо Тимановської

Білоруську спортсменку Христину Тимановську 1 серпня зняли з Олімпіади і спробували вивезти з Токіо всупереч її бажанню. Спортсменка розповіла, що 2 серпня повинна була брати участь в попередньому забігу на 200 метрів, але керівництво білоруської делегації на Іграх в Токіо зажадало від неї повернутися в Білорусь. Прибувши в токійський аеропорт Ханеда, Тимановська звернулася до поліцейських, що чергували там, з проханням про допомогу.

Незадовго до цього Тимановська розкритикувала в Instagram білоруських спортивних чиновників. Вона розповіла, що її без попередження заявили на додаткову дистанцію на Олімпіаді — естафету 4×400 метрів.

В інтернеті з’явився запис розмови Тимановської з керівниками білоруської олімпійської збірної з легкої атлетики.

Повернути Тимановську в Білорусь доручив особисто Олександр Лукашенко, вважає колишній білоруський дипломат Павло Слюнькін. За його словами, Лукашенко дуже любить спорт і “весь час свого правління використовував спортивні перемоги в політичних цілях”. “Тому, коли його критикують спортсмени або спортсменки, він дійсно сприймає це погано”, — заявив Слюнькін.

Білоруська делегація на Іграх купила для Тимановської квиток на рейс з Токіо у Стамбул. Але з Японії вона так і не полетіла. Коли заяву бігунки про недобровольний від’їзд потрапила в ЗМІ, в аеропорт Ханеда приїхало безліч журналістів. Тимановська зайшла у відділення поліції, розташоване в аеропорту.

Тимановська отримала польську гуманітарну візу, повідомив 2 серпня заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшідач. Він заявив, що Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар’єру. Чоловік Тимановської, тренер Арсеній Зданєвіч виїхав з Білорусі в Україну.

Тимановську зняли з Олімпіади через її психологічний стан, стверджує Національний олімпійський комітет (НОК) Білорусі. Однак сама спортсменка заперечує, що її піддавали лікарському обстеженню. Тимановська намагалася через Спортивний арбітражний суд (CAS) домогтися, щоб рішення НОК Білорусі скасували, але суд відхилив її прохання.

Увечері 4 серпня Тимановська прибула до Варшави.

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