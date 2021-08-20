Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська хоче отримати спортивне громадянство Польщі

Скандал навколо Тимановської

Білоруську спортсменку Христину Тимановську 1 серпня зняли з Олімпіади і спробували вивезти з Токіо всупереч її бажанню. Спортсменка розповіла, що 2 серпня повинна була брати участь в попередньому забігу на 200 метрів, але керівництво білоруської делегації на Іграх в Токіо зажадало від неї повернутися в Білорусь. Прибувши в токійський аеропорт Ханеда, Тимановська звернулася до поліцейських, що чергували там, з проханням про допомогу.

Незадовго до цього Тимановська розкритикувала в Instagram білоруських спортивних чиновників. Вона розповіла, що її без попередження заявили на додаткову дистанцію на Олімпіаді — естафету 4×400 метрів.

В інтернеті з’явився запис розмови Тимановської з керівниками білоруської олімпійської збірної з легкої атлетики.

Повернути Тимановську в Білорусь доручив особисто Олександр Лукашенко, вважає колишній білоруський дипломат Павло Слюнькін. За його словами, Лукашенко дуже любить спорт і “весь час свого правління використовував спортивні перемоги в політичних цілях”. “Тому, коли його критикують спортсмени або спортсменки, він дійсно сприймає це погано”, — заявив Слюнькін.

Білоруська делегація на Іграх купила для Тимановської квиток на рейс з Токіо у Стамбул. Але з Японії вона так і не полетіла. Коли заяву бігунки про недобровольний від’їзд потрапила в ЗМІ, в аеропорт Ханеда приїхало безліч журналістів. Тимановська зайшла у відділення поліції, розташоване в аеропорту.

Тимановська отримала польську гуманітарну візу, повідомив 2 серпня заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшідач. Він заявив, що Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар’єру. Чоловік Тимановської, тренер Арсеній Зданєвіч виїхав з Білорусі в Україну.

Тимановську зняли з Олімпіади через її психологічний стан, стверджує Національний олімпійський комітет (НОК) Білорусі. Однак сама спортсменка заперечує, що її піддавали лікарському обстеженню. Тимановська намагалася через Спортивний арбітражний суд (CAS) домогтися, щоб рішення НОК Білорусі скасували, але суд відхилив її прохання.

Увечері 4 серпня Тимановська прибула до Варшави.